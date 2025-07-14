Рецепт вкусного и полезного мороженого: десерт не навредит фигуре

Такое угощение можно есть даже на диете

Когда хочется сладкого, но не хочется нарушать режим, выручает полезное мороженое, которое легко приготовить дома. Многие считают, что правильное питание – это бесконечные запреты и унылый рацион из отварной брокколи, но это давно не так. Сегодня ЗОЖ – про осознанность, удовольствие и гибкий подход, а не про жесткие ограничения.

Основа здорового рациона – баланс между белками, жирами и углеводами, порции без перебора, качественные продукты и адекватное отношение к сладкому. Никакой продукт сам по себе не вреден, если он вписывается в ваш дневной рацион. Даже сахар не превращается в "яд", если сладости – редкое угощение, а не постоянная замена ужину. Домашние десерты хороши еще и тем, что вы сами выбираете, что добавить, а что исключить.

Быстрый рецепт домашнего мороженого

Для основы возьмите 200 г греческого йогурта (можно брать обезжиренный или средней жирности), добавьте 150 г любых замороженных ягод, чайную ложку меда или немного сиропа топинамбура, немного ванильного экстракта и щепотку соли. Дайте ягодам чуть оттаять при комнатной температуре, затем взбейте все в блендере до однородной массы. Попробуйте – если хочется, добавьте еще немного меда или сиропа по вкусу.

Готовую смесь разложите в металлическую форму, поставьте в морозильник на час, не забывая перемешивать каждые 15 минут, чтобы десерт не стал кристаллическим. Подавайте мороженое, украсив свежими ягодами, мятой или орешками.

В одной порции (примерно 150 г) – 180 ккал, 15 г белка, 3 г жиров и 20 г углеводов.

Правильное питание – это не жесткая диета, а возможность есть любимые продукты с умом. Такой домашний десерт – отличный способ порадовать себя летом, не навредив фигуре и не испытывая мук совести. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

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