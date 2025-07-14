Рецепт вкусного и полезного мороженого: десерт не навредит фигуре

Рецепт вкусного и полезного мороженого: десерт не навредит фигуре
Фото: www.unsplash.com
Такое угощение можно есть даже на диете

Когда хочется сладкого, но не хочется нарушать режим, выручает полезное мороженое, которое легко приготовить дома. Многие считают, что правильное питание – это бесконечные запреты и унылый рацион из отварной брокколи, но это давно не так. Сегодня ЗОЖ – про осознанность, удовольствие и гибкий подход, а не про жесткие ограничения.

Основа здорового рациона – баланс между белками, жирами и углеводами, порции без перебора, качественные продукты и адекватное отношение к сладкому. Никакой продукт сам по себе не вреден, если он вписывается в ваш дневной рацион. Даже сахар не превращается в "яд", если сладости – редкое угощение, а не постоянная замена ужину. Домашние десерты хороши еще и тем, что вы сами выбираете, что добавить, а что исключить.

Быстрый рецепт домашнего мороженого

Для основы возьмите 200 г греческого йогурта (можно брать обезжиренный или средней жирности), добавьте 150 г любых замороженных ягод, чайную ложку меда или немного сиропа топинамбура, немного ванильного экстракта и щепотку соли. Дайте ягодам чуть оттаять при комнатной температуре, затем взбейте все в блендере до однородной массы. Попробуйте – если хочется, добавьте еще немного меда или сиропа по вкусу.

Готовую смесь разложите в металлическую форму, поставьте в морозильник на час, не забывая перемешивать каждые 15 минут, чтобы десерт не стал кристаллическим. Подавайте мороженое, украсив свежими ягодами, мятой или орешками.

В одной порции (примерно 150 г) – 180 ккал, 15 г белка, 3 г жиров и 20 г углеводов.

Правильное питание – это не жесткая диета, а возможность есть любимые продукты с умом. Такой домашний десерт – отличный способ порадовать себя летом, не навредив фигуре и не испытывая мук совести. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Ранее врач назвала безопасное для здоровья количество мороженого.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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