Готовить пять минут: вкуснейший рецепт летнего салата с арбузом

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Лето – традиционный сезон бахчевых культур. Особенно любимой у россиян является арбуз, который благодаря своим вкусовым качествам помогает освежиться и насытиться. Женский журнал "Клео.ру" поделился интересным рецептом салата с летним продуктом, приготовление которого займет всего несколько минут.
1. Нарезаем арбуз мелкими кубиками – такими же, как будем нарезать сыр.
2. Затем подготавливаем фету. По желанию ее можно нарезать или поломать на небольшие кусочки.
3. Смешиваем оливковое масло с бальзамическим уксусом и приправляем сверху.
Приятного аппетита!
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