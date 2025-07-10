Готовить пять минут: вкуснейший рецепт летнего салата с арбузом

Готовить пять минут: вкуснейший рецепт летнего салата с арбузом
Фото: unsplash.com
Блюдо получится вкусным и освежающим

Лето – традиционный сезон бахчевых культур. Особенно любимой у россиян является арбуз, который благодаря своим вкусовым качествам помогает освежиться и насытиться. Женский журнал "Клео.ру" поделился интересным рецептом салата с летним продуктом, приготовление которого займет всего несколько минут.

Ингредиенты

  • Мякоть арбуза – 300 гр.
  • Сыр фета – 100 гр.
  • Свежая мята – по вкусу.
  • Оливковое масло и бальзамический уксус.

Пошаговый рецепт летнего салата с фетой и арбузом

1. Нарезаем арбуз мелкими кубиками – такими же, как будем нарезать сыр.

2. Затем подготавливаем фету. По желанию ее можно нарезать или поломать на небольшие кусочки.

3. Смешиваем оливковое масло с бальзамическим уксусом и приправляем сверху.

Приятного аппетита!

Источник: Клео.ру

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