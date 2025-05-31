Россиянам назвали самый полезный рецепт окрошки

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Окрошка является не только вкусным и освежающим блюдом, но еще и невероятно полезным. Бренд-шеф Григорий Мосин рассказал, какой рецепт лучше всего отразится на здоровье.
По словам специалиста, большое значение имеет основа супа – самой полезной для пищеварения считается окрошка на кефире или сыворотке. Первый напиток богат пробиотиками, которые улучшают микрофлору кишечника. Также там много кальция, витамина D и белка. В сыворотке же много лактозы, кальция и магния. Вдобавок ко всему она считается более диетичной.
Окрошка на квасе тоже положительно сказывается на здоровье.
"Натуральный хлебный квас содержит витамины группы B, аминокислоты и ферменты, улучшающие пищеварение. Благодаря дрожжам и молочной кислоте помогает работе кишечника", – рассказал повар.
При этом при приготовлении блюда нужно уделить особое внимание правильному подбору овощей и качественному мясу, чтобы получить максимальную пользу.
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