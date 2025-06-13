Врач назвала безопасное для здоровья количество мороженого

Сливочный десерт не считается полезным для организма и фигуры

Летом спрос на мороженое у россиян резко увеличивается. Десерт приятно освежает в теплую погоду и является очень вкусным, хоть и не самым полезным для фигуры. Диетолог София Кованова рассказала, какое количество деликатеса будет безопасным для здоровья.

По ее словам, лучшим мороженым с точки зрения диетологии является фруктовый щербет или лед. Сливочные варианты обладают большим количеством жиров и сахара, поэтому ежедневно употреблять его не стоит.

Эксперт отметила, что детям и взрослым в крайнем случае не нужно есть мороженое больше одного раза в день. И самый удачный вариант – заменить его на десерт домашнего приготовления. Для этого можно использовать банан, ягоды, которые следует измельчить в блендере, добавить к смеси сливки 10% и заморозить. Тогда получится вкусная и более полезная альтернатива десерту.