Врач назвала безопасное для здоровья количество мороженого

Врач назвала безопасное для здоровья количество мороженого
Фото: unsplash.com
Сливочный десерт не считается полезным для организма и фигуры

Летом спрос на мороженое у россиян резко увеличивается. Десерт приятно освежает в теплую погоду и является очень вкусным, хоть и не самым полезным для фигуры. Диетолог София Кованова рассказала, какое количество деликатеса будет безопасным для здоровья.

По ее словам, лучшим мороженым с точки зрения диетологии является фруктовый щербет или лед. Сливочные варианты обладают большим количеством жиров и сахара, поэтому ежедневно употреблять его не стоит. 

Эксперт отметила, что детям и взрослым в крайнем случае не нужно есть мороженое больше одного раза в день. И самый удачный вариант – заменить его на десерт домашнего приготовления. Для этого можно использовать банан, ягоды, которые следует измельчить в блендере, добавить к смеси сливки 10% и заморозить. Тогда получится вкусная и более полезная альтернатива десерту.

Источник: АиФ

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