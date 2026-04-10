Литва, Латвия и Эстония отрицают запуски дронов ВСУ со своих территорий

Страны Прибалтики выступили с заявлением о дронах ВСУ, летевших на Россию
Фото: Wikimedia Commons
Главы МИД утверждают, что не давали Киеву такого разрешения

Литва, Латвия и Эстония выпустили совместное заявление, в котором отрицают свою причастность к украинским атакам на российскую территорию. Главы МИД трех стран заявили, что никогда не давали Киеву разрешения на использование своего воздушного пространства для полетов дронов.

"Государства Балтии никогда не давали разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для атак дронов на цели в России", – говорится в тексте заявления, опубликованном литовским МИД.

Дипломаты утверждают, что официально уведомили об этом представителей посольств РФ в своих странах.

Ранее эстонские журналисты представили доказательства того, что украинские беспилотники, атаковавшие Ленинградскую область, стартовали именно с территории Прибалтики. Очевидцы в Нарве сняли на видео рой дронов, направлявшийся в сторону Усть-Луги.

Были названы и конкретные точки запуска – в Эстонии это деревня Рутья, а в Латвии – поселок Малнава. Военные эксперты также указывали, что легкомоторным беспилотникам физически сложно преодолеть более тысячи километров с Украины без постоянной коррекции курса.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
