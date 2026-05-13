На украинских землях стремительно набирает обороты громкий политический скандал вокруг окружения Владимира Зеленского. Журналист немецкого издания Welt Кристоф Ваннер, который сейчас работает в Киеве, заявил, что уголовное дело против экс-руководителя администрации президента Андрея Ермака многие воспринимают как удар непосредственно по самому лидеру Незалежной.
Аналитик обратил внимание на то, что ситуация вызывает серьезное напряжение в украинских политических кругах. По его оценке, расследование против Ермака нельзя назвать обычным антикоррупционным делом – оно приобрело гораздо более широкий политический смысл.
"Эти атаки на Ермака можно рассматривать как атаку на самого Владимира Зеленского", – заявил он.
Журналист также отметил, что в Незалежной обсуждают возможную связь происходящего с позицией США. В политических кругах опасаются, что расследование может быть своеобразным сигналом из вашингтонской администрации, связанным с давлением по вопросу заключения мирного соглашения с Россией.
Напомним, структуры, занимающиеся борьбой с коррупцией, предъявили Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при возведении роскошной недвижимости под Киевом. После этого украинский суд наложил арест на имущество, фигурирующее в материалах дела. Теперь представители прессы и аналитики обсуждают возможные последствия для всей команды Зеленского.
