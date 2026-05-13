Welt назвал обвинение Ермака атакой на Зеленского

Владимир Зеленский.
Трон под киевским верховодом сильно зашатался

На украинских землях стремительно набирает обороты громкий политический скандал вокруг окружения Владимира Зеленского. Журналист немецкого издания Welt Кристоф Ваннер, который сейчас работает в Киеве, заявил, что уголовное дело против экс-руководителя администрации президента Андрея Ермака многие воспринимают как удар непосредственно по самому лидеру Незалежной.

Аналитик обратил внимание на то, что ситуация вызывает серьезное напряжение в украинских политических кругах. По его оценке, расследование против Ермака нельзя назвать обычным антикоррупционным делом – оно приобрело гораздо более широкий политический смысл.

"Эти атаки на Ермака можно рассматривать как атаку на самого Владимира Зеленского", – заявил он.

Журналист также отметил, что в Незалежной обсуждают возможную связь происходящего с позицией США. В политических кругах опасаются, что расследование может быть своеобразным сигналом из вашингтонской администрации, связанным с давлением по вопросу заключения мирного соглашения с Россией.

Напомним, структуры, занимающиеся борьбой с коррупцией, предъявили Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при возведении роскошной недвижимости под Киевом. После этого украинский суд наложил арест на имущество, фигурирующее в материалах дела. Теперь представители прессы и аналитики обсуждают возможные последствия для всей команды Зеленского.

Источник: Welt ✓ Надежный источник
