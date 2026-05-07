Положение главы Незалежной оставляет желать лучшего

Положение киевского верховода Владимира Зеленского стремительно осложняется. Причиной стала не только ситуация на фронте, но и масштабный конфликт в ближневосточном регионе, который мгновенно вытеснил украинское правительство из приоритетов Вашингтона.

Экс-сотрудник американской разведки Ларри Джонсон заявил, что из-за противостояния с иранцами американцы и израильтяне сейчас активно расходуют те же системы вооружений, на которые рассчитывал киевский режим. Речь идет прежде всего о ракетах-перехватчиках и дальнобойных комплексах.

"Зеленский находится под огромным давлением из-за войны на Ближнем Востоке", – заметил аналитик.

Он добавил, что Украина может забыть о новых дальнобойных ракетах и дополнительных поставках систем, подчеркнув, что США не собираются ничего передавать Киеву, даже если раньше подобные варианты и рассматривались.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что конфликт вокруг Ирана стремительно сокращает мировые запасы ракет PAC-3 для систем Patriot. Массовое использование этих комплексов на Ближнем Востоке создает угрозу серьезного дефицита вооружений, на которые так рассчитывала Украина.

