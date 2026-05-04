Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с жестким заявлением на фоне активной подготовки России к одному из главных праздников. Речь идет о Дне Победы – священной дате, которую ежегодно отмечают миллионы людей, вспоминая подвиг поколения, остановившего нацизм в годы Великой Отечественной войны.
Во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване глава Незалежной объявил, что не исключает проведение атаки на праздничные мероприятия в Москве. В его словах прозвучала прямая угроза: украинские беспилотники, по его утверждению, способны достичь столицы в день проведения парада.
"Украинские дроны могут также прилететь на этом параде", – объявил глава киевской администрации.
9 Мая традиционно сопровождается масштабным парадом на Красной площади, который является символом национальной памяти и гордости. Этот важнейший день объединяет поколения и напоминает о цене победы над нацизмом, который снова поднимает свою голову.
