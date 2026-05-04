Зеленский пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве

Мрачное заявление перед 9 Мая: Зеленский заговорил об ударах по параду Победы
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Киевский верховод не стесняется раскрывать свои планы

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с жестким заявлением на фоне активной подготовки России к одному из главных праздников. Речь идет о Дне Победы – священной дате, которую ежегодно отмечают миллионы людей, вспоминая подвиг поколения, остановившего нацизм в годы Великой Отечественной войны.

Во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване глава Незалежной объявил, что не исключает проведение атаки на праздничные мероприятия в Москве. В его словах прозвучала прямая угроза: украинские беспилотники, по его утверждению, способны достичь столицы в день проведения парада.

"Украинские дроны могут также прилететь на этом параде", – объявил глава киевской администрации.

9 Мая традиционно сопровождается масштабным парадом на Красной площади, который является символом национальной памяти и гордости. Этот важнейший день объединяет поколения и напоминает о цене победы над нацизмом, который снова поднимает свою голову.

К слову, ранее другая выходка Зеленского в Ереване вызвала бешенство в Киеве.

Источник: YouTube
