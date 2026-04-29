Мендель: Зеленский продолжает конфликт на Украине ради заработка

"Отчаянный крик": новый скандал с Зеленским вызвал волну бешенства на Украине
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Поведение бывшего комика переходит все границы

Экс-пресс-секретарь киевского верховода Владимира Зеленского Юлия Мендель пришла в бешенство, комментируя новые материалы Национального антикоррупционного бюро Незалежной. Она подчеркнула, что появившиеся данные указывают на возможную связь высшего руководства страны с коррупционными схемами в оборонной сфере.

Украинка заявила, что глава государства продвигает только те проекты, которые приносят выгоду лично ему и его ближайшему окружению. Мендель с негодованием констатировала, что ситуация достигла предела – уже всем абсолютно понятно, что лидер Незалежной использует конфликт исключительно ради собственного обогащения.

Она заявила, что значительная часть средств, включая зарубежную помощь и налоги, не доходит до населения и армии, а оседает в узком кругу приближенных лиц.

"Это не политическая атака. Это отчаянный крик. Зеленский продолжает конфликт, потому что зарабатывает на нем огромное состояние", – подчеркивает женщина.

В публикациях украинских СМИ говорится о новых деталях расследования НАБУ, которое касается возможных коррупционных связей в высших эшелонах власти. В центре внимания оказался близкий друг киевского верховода, предприниматель Тимур Миндич. По данным журналистов, он обсуждал с бывшим министром обороны, а ныне секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым крупные оборонные контракты.

К слову, ранее Зеленский забился в истерике из-за коварного шага Израиля.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
