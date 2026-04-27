Мерц подвергся жесткой критике в ФРГ из-за проекта социального жилья на Украине

Германия будет финансировать строительство домов в другой стране, несмотря на собственные жилищные проблемы

Сара Вагенкнехт, возглавляющая немецкую партию "Союз Сары Вагенкнехт", обрушилась с критикой на кабмин Фридриха Мерца. Причиной стала новость о том, что Берлин собрался финансировать возведение социальных домов на Украине.

"Такое попросту не придумаешь: в то время как в Германии дефицит на 1,4 миллиона единиц доступного жилья, кабмин Мерца взял на себя обязательство строить "доступное социальное жилье" на Украине. Что будет дальше: велосипедные дорожки для украинской столицы? Хватит уже!" – написала политик в соцсети X.

Она считает, что власти ФРГ сначала должны решить свои внутренние проблемы с нехваткой жилья, а не тратить деньги налогоплательщиков за рубежом. Тем более, по ее мнению, украинская сторона погрязла в коррупции.

Добавим, что на прошедших встречах Мерца и Зеленского немецкая сторона также пообещала поставить системы ПВО и выделить Киеву кредит на 90 миллиардов евро.

Ранее Сара Вагенкнехт уже вступала в перепалку с правительством. Она требовала от Мерца запретить Соединенным Штатам использовать бундесовские военные объекты для бомбежек Ирана. Политик опасается, что такие действия сделают Германию стороной конфликта на Ближнем Востоке.