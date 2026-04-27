"Хватит уже": Мерц нарвался на жесткую критику в ФРГ из-за решения по Украине
Фото: Wikimedia Commons
Германия будет финансировать строительство домов в другой стране, несмотря на собственные жилищные проблемы

Сара Вагенкнехт, возглавляющая немецкую партию "Союз Сары Вагенкнехт", обрушилась с критикой на кабмин Фридриха Мерца. Причиной стала новость о том, что Берлин собрался финансировать возведение социальных домов на Украине.

"Такое попросту не придумаешь: в то время как в Германии дефицит на 1,4 миллиона единиц доступного жилья, кабмин Мерца взял на себя обязательство строить "доступное социальное жилье" на Украине. Что будет дальше: велосипедные дорожки для украинской столицы? Хватит уже!" – написала политик в соцсети X.

Она считает, что власти ФРГ сначала должны решить свои внутренние проблемы с нехваткой жилья, а не тратить деньги налогоплательщиков за рубежом. Тем более, по ее мнению, украинская сторона погрязла в коррупции.

Добавим, что на прошедших встречах Мерца и Зеленского немецкая сторона также пообещала поставить системы ПВО и выделить Киеву кредит на 90 миллиардов евро.

Ранее Сара Вагенкнехт уже вступала в перепалку с правительством. Она требовала от Мерца запретить Соединенным Штатам использовать бундесовские военные объекты для бомбежек Ирана. Политик опасается, что такие действия сделают Германию стороной конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Зачем Зеленский спешно покинул Украину: "Пустился в пляс"

Бывший комик рассчитывает на большой куш

"Почти голыми руками": Кнутов заявил, что НАТО открыто готовится к захвату Калининграда

Запад ищет возможность прибрать к рукам не только российский город, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей