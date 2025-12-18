В немецком парламента произошла громкая перепалка из-за слов канцлера

Обсуждение планов по активам РФ в бундестаге переросло в перепалку: представители правящей коалиции устроили спор с оппозиционерами из правой партии "Альтернатива для Германии".

Так, ранее канцлер Фридрих Мерц заявил, что будет добиваться передачи Украине замороженных российских активов. Его слова стали предметом критики со стороны АдГ: сопредседатель партии Тино Крупалла заявил, что таким образом Берлин провоцирует эскалацию конфликта, пытаясь управлять чужими деньгами и реализуя свой "агрессивный план".

Крупалла считает, что Киев и так обречен в конфликте – как минимум уже по этой причине необходимо прекратить поддержку Украины. При этом налогоплательщики в Германии платят 70 млрд евро за военную помощь для этой страны. В бюджет закладывается на эти же цели еще 11,5 млрд евро, а также выплаты украинским беженцам в 6 млрд. При этом в Германии никто не догадывается, сколько средств "утекает".

"Мы не доверим вам ваших детей", – высказался Крупалла.

Глава земельной группы парламентской фракции ХСС Александр Хоффманн раскритиковал выступление правой оппозиции, заявив, что тот "отстаивает интересы" Соединенных Штатов. Однако Крупалла отметил, что изъятие активов России нарушает международное право.

После этого выступление начало сопровождаться криками. Крупалла заявил, что не может понять причины нервоза у правящего блока ХДС/ХСС – ведь в случае провала решения по активам РФ все равно заплатят налогоплательщики из Германии.

Ранее Мерц оправдал военную агрессию Европы заявлением о том, что Москва якобы намерена напасть на НАТО. В Кремле эти слова назвали откровенной глупостью.