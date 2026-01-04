Разгрузочный салат: рецепт идеального блюда для январских праздников

Курс рубля
Праздничные дни редко обходятся без тяжелой еды, сладкого и лишнего бокала. Уже в первые числа января появляется ощущение усталости и перегруженности. В такой момент придется кстати простой разгрузочный салат, который освежает и помогает вернуть ощущение легкости без строгих диет.
огурцы свежие – 2 штуки среднего размера;
пекинская капуста или листья салата – около 120 г;
зеленое яблоко – 1 штука;
укроп или петрушка – небольшой пучок;
яйцо куриное – 1 штука;
оливковое масло – 1 столовая ложка;
лимонный сок – 1–2 чайные ложки;
соль – по вкусу.
Огурцы и яблоко нарежьте крупно, чтобы они остались сочными и хрустящими. Капусту или листья салата лучше не резать ножом, а разобрать руками. Добавьте мелко нарубленную зелень и заранее отваренное, нарезанное яйцо.
Отдельно смешайте оливковое масло, лимонный сок и немного соли. Заправьте салат прямо перед подачей и аккуратно перемешайте, не придавливая ингредиенты.
Такой салат хорошо подходит для легкого ужина или неспешного позднего завтрака. Он дает сытость без тяжести и помогает быстрее прийти в форму после новогодних застолий.
