Разгрузочный салат: рецепт идеального блюда для январских праздников

После Нового года организму требуется передышка

Праздничные дни редко обходятся без тяжелой еды, сладкого и лишнего бокала. Уже в первые числа января появляется ощущение усталости и перегруженности. В такой момент придется кстати простой разгрузочный салат, который освежает и помогает вернуть ощущение легкости без строгих диет.

Ингредиенты:

огурцы свежие – 2 штуки среднего размера;

пекинская капуста или листья салата – около 120 г;

зеленое яблоко – 1 штука;

укроп или петрушка – небольшой пучок;

яйцо куриное – 1 штука;

оливковое масло – 1 столовая ложка;

лимонный сок – 1–2 чайные ложки;

соль – по вкусу.

Пошаговый рецепт

Огурцы и яблоко нарежьте крупно, чтобы они остались сочными и хрустящими. Капусту или листья салата лучше не резать ножом, а разобрать руками. Добавьте мелко нарубленную зелень и заранее отваренное, нарезанное яйцо.

Отдельно смешайте оливковое масло, лимонный сок и немного соли. Заправьте салат прямо перед подачей и аккуратно перемешайте, не придавливая ингредиенты.

Такой салат хорошо подходит для легкого ужина или неспешного позднего завтрака. Он дает сытость без тяжести и помогает быстрее прийти в форму после новогодних застолий.