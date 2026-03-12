Sohu: после слов Путина стоимость газа в Европе взлетела до небес

Sohu: Путин нанес Европе убийственный удар словами о перекрытии газа
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Запад уже готовится к наихудшему варианту событий

Заявление Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа в Европу вызвало настоящий шок на энергетическом рынке, пишет китайский портал Sohu.

Российский лидер своим заявлением дал понять: Москва может перекрыть вентиль, не дожидаясь 2027 года. Реакция рынков не заставила себя ждать – стоимость фьючерсов на нидерландском хабе TTF мгновенно взлетела до 56 евро за МВт·ч.

В Китае отмечают, что даже намек на такой сценарий заставил Запад коллективно запаниковать. Ситуацию усугубляет и обострение на Ближнем Востоке: Иран перекрыл Ормузский пролив, что парализовало транспортировку около 20% мировой нефти и газа. Европа, рассчитывавшая на ближневосточный СПГ, оказалась без доступа к газу.

В Sohu подчеркивают, что Россия давно готовилась к такому повороту, активно переориентируя поставки на Азию. Теперь, в отличие от 2018 года, Москва может позволить себе жесткую риторику, не опасаясь удара по своему кошельку. Более того, Кремль оставляет лазейку для Венгрии и Словакии, что, по мнению китайских аналитиков, лишь усилит внутренние противоречия в ЕС.

Впрочем, автор материала делает следующий вывод: победителя в этой энергетической войне нет. Россия рискует потерять европейский рынок, вернуться на который будет крайне сложно. Но пока инициатива на стороне Москвы – и Европе приходится за это платить.

Источник: Sohu ✓ Надежный источник
