Глава РФ считает, что можно не дожидаться запретов и уйти досрочно туда, где торговать газом выгодно

Россия, учитывая намерения Евросоюза, может в досрочном порядке самостоятельно покинуть европейский газовый рынок и переориентироваться на других клиентов. Об этом сообщил глава РФ Владимир Путин.

Российский лидер уточнил, что через месяц ЕС планирует ввод ограничений на покупку российского газа – включая сжиженный. В 2027-м ожидаются дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета.

Россия, добавил Путин, может не дожидаться очередных ограничений Евросоюза и уйти на другие рынки.

"И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться?" – рассудил Путин.

Он подчеркнул, что в этом вопросе отсутствует политическая подоплека. Москва все равно ожидает ограничений от ЕС, поэтому есть смысл самим уйти в страны, которые являются надежными партнерами России.

Однако, уточнил Путин, это лишь "мысли вслух". Хотя и пообещал дать кабмину соответствующее поручение.

Совет ЕС в январе 2026 года принял окончательное решение о запрете на поставки российского газа с 2027-го. Для сжиженного оно вступает в силу с начала года, для трубопроводного – с 30 сентября. Нарушение запрета грозит штрафом в размере 300% от суммы сделки.

По мнению Путина, Евросоюз проводит энергетическую политику, которая не имеет ничего общего с интересами собственного населения. На рынке сообщества сложилась плачевная ситуация из-за злоупотребления зеленой повесткой и инструментов для достижения партийных либо групповых целей.