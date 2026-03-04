RS: война в Иране негативно скажется на поставках оружия для ВСУ

Положение Незалежной резко ухудшилось из-за последних изменений на международной арене

Обострение конфликта вокруг Ирана может сильно ударить по Украине. Американские аналитики считают, что новая напряженность на Ближнем Востоке способна серьезно изменить расстановку сил и перераспределить военную помощь.

По данным издания Responsible Statecraft, если противостояние США и Израиля с Ираном затянется, это неизбежно скажется на поставках оружия Киеву. Авторы публикации пояснили, что в таком случае часть американских и европейских систем противоракетной обороны может быть переброшена с украинского направления на Ближний Восток. В результате оборонные возможности Украины заметно ослабнут.

Журналисты также отмечают, что на фоне этих событий европейские лидеры тоже оказались в крайне непростом положении. Поддерживая действия Вашингтона и Тель-Авива, они рискуют столкнуться с внутренним политическим давлением и потерять поддержку избирателей.

В публикации делается вывод, что нынешняя нерешительная и зависимая позиция европейских политиков подрывает их прежние претензии на роль самостоятельной глобальной силы. По мнению авторов статьи, таким поведением лидеры ЕС практически перечеркивают остатки своего международного влияния.

"Своей постыдной бесхарактерной позицией (…) европейские лидеры поставили крест на всем, что осталось от их глобального влияния", – указано в статье.

