Уши жены Цекало удивили россиян – фото

Знаменитость продолжает эксперименты над своей внешностью

Новая фотосессия возлюбленной продюсера и режиссера Александра Цекало вызвала бурную реакцию в интернете. Пользователи очень активно обсуждают одну деталь внешности Дарины Эрвин.

34-летняя художница поделилась кадрами с новой съемки, сделанной известным фотографом Ольгой Тупоноговой-Волковой. Для фотосессии стилисты выбрали довольно смелый образ: удлиненный пиджак, белье и чулки в горошек. Завершали наряд туфли на каблуках и маленькая шляпа-таблетка.

Однако внимание зрителей привлекла вовсе не одежда и не стиль съемки. Многие пользователи начали обсуждать уши знаменитости, которые показались им на этих фотографиях весь странными.

Многие комментаторы в достаточно грубой форме отмечали, что эта особенность делает образ звезды нелепым и даже комичным. В целом, все внимание публики было приковано именно к ушам.

"Уши", "Я похоже что-то не понимаю... Где тут красиво, я не знаю...", "Вот это уши", "Смешная", – пишут люди.

А совсем недавно знаменитость изогнулась "креветкой" и тоже сильно удивила народ.