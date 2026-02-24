43-летняя Водонаева уменьшила грудь и выставила откровенное фото

43-летняя Водонаева уменьшила грудь и выставила откровенное фото
Алена Водонаева. Фото: соцсети
Звезда держит поклонников в курсе всех перемен в жизни

Звезда социальных сетей и телеведущая Алена Водонаева вновь решилась на серьезные перемены во внешности и перенесла пластическую операцию. Девушка никогда не скрывала, что предельно внимательно относится к своей внешности и не боится обращаться к хирургам, если считает это необходимым.

Несколько лет назад она уже проходила через маммопластику и уменьшала грудь. В этом году, спустя десятилетие с момента той операции, и она приняла решение снова лечь на стол хирурга, чтобы сделать прелести еще меньше.

После операции дива опубликовала откровенное фото из больничной палаты и сообщила, что все прошло благополучно, сейчас она восстанавливается и строго соблюдает режим.

Фото: соцсети

Несмотря на начальный этап реабилитации, Алена выглядела довольной и спокойной. В комментариях поклонники активно поддержали ее, пожелав скорейшего восстановления и отметив, что она прекрасно выглядит даже сразу после операции.

К слову, недавно звезда выставила на всеобщее обозрение весьма горячую фотографию.

