Кнутов раскрыл, почему новая иранская суперракета напугала США и Израиль

Суперракета Ирана пробила оборону Израиля
Фото: Вахид Реза Алаи/farsnews.com/commons.wikimedia.org
Ее дальность может составлять порядка 2 тысяч км

Корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые запустил в ходе конфликта на Ближнем Востоке двухступенчатую ракету "Саджиль". Под ударом оказались центры управления и принятия решений Израиля, военная инфраструктура и местам сосредоточения живой силы противника. Как пишет aif.ru, новое оружие вызвало серьезное беспокойство у Пентагона.

Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что точные характеристики "Саджиль" неизвестны Штатам, что делает ракету особо опасной. По предварительным данным, боевая часть может достигать полутора тонн, а дальность – около 2 тысяч км, но эксперт не исключает, что она способна лететь и дальше.

"Боевая часть может быть и кассетная, и моноблочная, что делает "Саджиль" достаточно серьезным оружием", – заявил Кнутов.

Он подчеркнул, что информация о ракете будет уточняться по мере накопления данных, и они могут претерпевать существенные изменения.

Кстати, в начале марта Кнутов уже комментировал секретную разработку Ирана, предположив, что Тегеран испытал новую ракету средней дальности с улучшенными характеристиками, которая смогла преодолеть систему ПВО США и произвести впечатление. 

Источник: aif.ru ✓ Надежный источник

Трамп припугнул НАТО развалом из-за отказа помогать США

Штаты требуют от Европы больших усилий, чтобы помочь с Ираном и нефтяным кризисом

Удар по резервной ставке Зеленского: ВС России "накрыли" заводы ВСУ в Кривом Роге

Под огнем оказалось военное производство, сосредоточенное в родном городе главы режима

