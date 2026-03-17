Кнутов раскрыл, почему новая иранская суперракета напугала США и Израиль

Ее дальность может составлять порядка 2 тысяч км

Корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые запустил в ходе конфликта на Ближнем Востоке двухступенчатую ракету "Саджиль". Под ударом оказались центры управления и принятия решений Израиля, военная инфраструктура и местам сосредоточения живой силы противника. Как пишет aif.ru, новое оружие вызвало серьезное беспокойство у Пентагона.

Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что точные характеристики "Саджиль" неизвестны Штатам, что делает ракету особо опасной. По предварительным данным, боевая часть может достигать полутора тонн, а дальность – около 2 тысяч км, но эксперт не исключает, что она способна лететь и дальше.

"Боевая часть может быть и кассетная, и моноблочная, что делает "Саджиль" достаточно серьезным оружием", – заявил Кнутов.

Он подчеркнул, что информация о ракете будет уточняться по мере накопления данных, и они могут претерпевать существенные изменения.

Кстати, в начале марта Кнутов уже комментировал секретную разработку Ирана, предположив, что Тегеран испытал новую ракету средней дальности с улучшенными характеристиками, которая смогла преодолеть систему ПВО США и произвести впечатление.