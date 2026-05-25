Кошмар в Голливуде: сценаристы и операторы живут в нищете в общагах

Фото: www.unsplash.com
Молодые работники еле сводят концы с концами

Недавний опрос выявил, что Голливуд стремительно превращается в место, где будущие создатели блокбастеров вынуждены монтировать ролики для 14-летних тиктокеров, лишь бы не остаться без денег на аренду и еду. Молодые сценаристы, операторы и ассистенты уже не мечтают о красных дорожках – теперь они пытаются просто выжить.

Издание The Ankler поговорило почти с полусотней молодых работников киноиндустрии, и картина оказалась удручающей. Люди, которые еще недавно надеялись пробиться в большое кино, сейчас хватаются за любые подработки: кто-то пишет сценарии для стримингов, кто-то снимает рекламу дешевого ширпотреба, а кто-то обслуживает популярных блогеров и тиктокеров. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

Сотрудники индустрии признались, что Голливуд переживает один из самых тяжелых кризисов за последние годы. Огромные бюджеты теперь уходят не на съемочные группы, а на пиар, нейросети и звезд с многомиллионными контрактами. Обычным работникам остаются крохи, на которые невозможно нормально жить в Лос-Анджелесе.

Особенно тяжело приходится новичкам. Студии массово сокращают стартовые позиции, из-за чего молодым специалистам практически невозможно закрепиться в профессии. Люди частенько слышат от старших коллег злые шутки о том, что строить карьеру в кино надо было лет двадцать назад.

Даже те, кому удается получить работу над крупными проектами, живут почти в нищете. Многие ютятся в общежитиях или возвращаются к родителям, потому что аренда даже маленькой квартиры – недостигаемая роскошь. А сотрудники, которым все же дали повышение, признаются, что теперь трудятся сразу за троих и живут в постоянном страхе новых сокращений.

Источник: theankler.com ✓ Надежный источник
