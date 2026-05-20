Рютте заявил, что НАТО следит за ядерными учениями Москвы

Генсек не стал отрицать очевидное

Генсек Североатлантической коалиции Марк Рютте заявил, что альянс внимательно следит за российскими ядерными учениями, которые сейчас проходят сразу в нескольких регионах страны. Его слова прозвучали на фоне масштабных маневров российских стратегических сил, вызвавших серьезный резонанс на Западе.

Начальник западной коалиции подчеркнул, что НАТО наблюдает за происходящим и анализируют действия российской армии.

"Мы, конечно, следим за ними, за тем, что происходит", – сказал он.

Российские учения проходят с 19 по 21 мая. Всего к тренировкам привлечены более 64 тысяч военных и тысячи единиц техники.

Особое внимание на Западе вызвало то, что во время учений отрабатываются действия с ядерным оружием, размещенным в Белоруссии. Российские бойцы также проводят тренировки по доставке специальных боеприпасов и подготовке комплексов "Искандер-М" к возможным пускам.

В главном оборонном ведомстве нашей страны ранее сообщили, что личный состав уже отработал получение боеприпасов, оснащение ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенные районы.

