Рютте заявил, что НАТО следит за ядерными учениями Москвы

"Следим за ними": Рютте выступил с важным заявлением о России
Фото: www.unsplash.com
Генсек не стал отрицать очевидное

Генсек Североатлантической коалиции Марк Рютте заявил, что альянс внимательно следит за российскими ядерными учениями, которые сейчас проходят сразу в нескольких регионах страны. Его слова прозвучали на фоне масштабных маневров российских стратегических сил, вызвавших серьезный резонанс на Западе.

Начальник западной коалиции подчеркнул, что НАТО наблюдает за происходящим и анализируют действия российской армии.

"Мы, конечно, следим за ними, за тем, что происходит", – сказал он.

Российские учения проходят с 19 по 21 мая. Всего к тренировкам привлечены более 64 тысяч военных и тысячи единиц техники.

Особое внимание на Западе вызвало то, что во время учений отрабатываются действия с ядерным оружием, размещенным в Белоруссии. Российские бойцы также проводят тренировки по доставке специальных боеприпасов и подготовке комплексов "Искандер-М" к возможным пускам.

В главном оборонном ведомстве нашей страны ранее сообщили, что личный состав уже отработал получение боеприпасов, оснащение ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенные районы.

Ранее инцидент у границы России посеял панику в США.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

В США оценили удары ВСУ по России: "В отчаянии"

Украинцам больше ничего не остается

Перед переброской под Сумы солдатам ВСУ раскрыли жуткую правду

Некоторые не стесняются говорить все, как есть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей