Guardian: Запад встревожен тесным сотрудничеством РФ и КНР

Чем Россия и Китай испугали Запад
Картинка: сгенерировано ИИ
Западные деятели всерьез занервничали

На Западе все сильнее тревожатся из-за стремительного сближения России и Китая. Британская газета The Guardian пишет, что особое беспокойство у западных стран вызывает укрепление отношений между Москвой и Пекином на фоне предстоящего визита российского главнокомандующего Владимира Путина в Поднебесную.

В публикации отмечается, что после начала конфликта на украинских землях российско-китайское сотрудничество стало еще теснее. Западные аналитики обращают внимание на то, что Путин и Си Цзиньпин встречались уже более сорока раз после старта СВО, и это значительно превышает количество контактов китайского лидера с представителями западных государств.

Кроме того, журналисты напомнили, что товарооборот между двумя странами после 2022 года достиг рекордных показателей.

Ожидается, что во время визита главы Российской Федерации в Поднебесную 19–20 мая стороны обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства, международную повестку, а также подпишут новые двусторонние соглашения.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
