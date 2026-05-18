Европейцам дорого обойдется их агрессия

Во Франции бурно обсуждают решение одного из российских столичных судов по иску ЦБ РФ к бельгийскому Euroclear. Известный французский государственный деятель Флориан Филиппо заявил, что последствия этого шага могут серьезно ударить по евространам и заметно усилить напряжение внутри объединения.

Политик отметил, что судебное решение ставит ЕС в крайне сложное положение и грозит ему "параличом". По его мнению, теперь европейским властям предстоит искать огромные средства, и для этого им придется снова заглянуть в карманы обычных налогоплательщиков. Все происходящее серьезно осложнит дальнейшую поддержку Киева.

Филиппо также назвал действия Москвы "гениальным ходом" Владимира Путина, который, как считает французский политик, оказался крайне болезненным для европейской финансовой системы.

Речь идет о судебном решении по бельгийскому Euroclear Bank о взыскании 200 миллиардов евро по иску российского регулятора. ЦБ РФ добивался компенсации убытков, возникших после блокировки активов нашей страны и последовавшей за этим невозможности распоряжаться денежными средствами и ценными бумагами.

После начала СВО страны ЕС и G7 заморозили значительную часть валютных резервов РФ. Основной объем средств – более 200 миллиардов евро – оказался на счетах Euroclear. В ответ Москва, в частности, начала добиваться компенсации ущерба через судебные механизмы.

