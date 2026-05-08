Аналитик Диесен осудил заявление Мерца перед 9 мая

Странные слова Мерца перед 9 мая вызвали изумление на Западе
Фридрих Мерц. Фото: Wikimedia Commons/wikimedia.org
Немецкий лидер продолжает выступать с пафосными речами

Известный норвежский профессор Гленн Диесен бурно отреагировал на слова руководителя немецкого правительства Фридриха Мерца, прозвучавшие накануне 9 мая. Странные высказывания политика спровоцировали волну критики в соцсетях.

Так, Мерц напомнил, что 8 мая 1945 года стало днем освобождения миллионов людей, а также заявил, что миру нельзя забывать, к каким последствиям приводит "ненависть в политике".

Эти слова изумили норвежского профессора. Эксперт обрушился на канцлера с жесткими обвинениями и заявил, что как раз нынешний курс берлинской администрации ведет европейцев к опасному противостоянию с Россией.

Он напомнил, что власти Германии сегодня поддерживают политику, которая усиливает международную напряженность. Кроме того, аналитик очень недоволен тем, что в ФРГ все сильнее ограничиваются свобода слова и демократические принципы. Также профессор обратил внимание на планы по усилению немецкой армии и стремление Берлина занять ведущие позиции в военной сфере Европы.

Любопытно, что недавно Мерц выступал с очень воинственными заявлениями. Канцлер подчеркивал, что дипломатия в Европе будет иметь реальную силу только в том случае, если за ней будут стоять серьезные военные возможности, включая развитие общеевропейского ядерного потенциала.

К слову, ранее в Германии раскрыли планы по войне с Россией.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
