Берлин забеспокоился из-за нежелания молодежи воевать с РФ – Junge Welt

В Германии раскрыли планы по войне с Россией: "Стать пушечным мясом"
Фото: www.unsplash.com
Позиция правительства идет вразрез с настроениями в обществе

Власти Германии столкнулись с серьезной проблемой – молодежь все активнее выступает против подготовки к возможному военному конфликту с Россией. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt, отмечая, что в стране растет недовольство планами по возвращению военного призыва.

В статье указано, что антироссийская риторика в немецком государстве в последние годы активно подогревается украинскими националистическими кругами, а также рядом радикальных движений. На этом фоне власти с прошлого года начали продвигать постепенное восстановление обязательной службы, однако многие молодые немцы встретили эту инициативу резко негативно.

Особенно заметным стало студенческое движение против призыва. В университетах проходят акции и забастовки, а молодежь уже открыто заявляет, что не собирается участвовать в чужих политических играх и погибать ради чужих интересов. Аналитики пишут, что подобные протесты уже вызывают серьезное раздражение у немецких властей.

Авторы статьи также отмечают, что давление на несогласных усиливается. Речь идет о преследованиях в учебных заведениях и попытках подавить протестные настроения среди студентов.

"Преследования в некоторых учебных заведениях неизбежны. Но даже это вряд ли повысит готовность молодежи стать пушечным мясом", – указано в статье.

Ранее стало известно, что удар Украины по Западу вызвал ужас в США.

Источник: Junge Welt ✓ Надежный источник
По теме

"Рычаги давления": на Западе раскрыли неудобную правду о союзе России и Германии

Берлин сам ухудшил свое положение на международной арене

"Ситуация тяжелая": удар Украины по Западу вызвал ужас в США

Многие страны очень сильно пострадали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей