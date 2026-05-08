Позиция правительства идет вразрез с настроениями в обществе

Власти Германии столкнулись с серьезной проблемой – молодежь все активнее выступает против подготовки к возможному военному конфликту с Россией. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt, отмечая, что в стране растет недовольство планами по возвращению военного призыва.

В статье указано, что антироссийская риторика в немецком государстве в последние годы активно подогревается украинскими националистическими кругами, а также рядом радикальных движений. На этом фоне власти с прошлого года начали продвигать постепенное восстановление обязательной службы, однако многие молодые немцы встретили эту инициативу резко негативно.

Особенно заметным стало студенческое движение против призыва. В университетах проходят акции и забастовки, а молодежь уже открыто заявляет, что не собирается участвовать в чужих политических играх и погибать ради чужих интересов. Аналитики пишут, что подобные протесты уже вызывают серьезное раздражение у немецких властей.

Авторы статьи также отмечают, что давление на несогласных усиливается. Речь идет о преследованиях в учебных заведениях и попытках подавить протестные настроения среди студентов.

"Преследования в некоторых учебных заведениях неизбежны. Но даже это вряд ли повысит готовность молодежи стать пушечным мясом", – указано в статье.

