Politico: запрет России на транзит казахстанской нефти ударит по Берлину и Киеву

Неожиданный удар России по Германии ошеломил Запад
Эксперты бьют тревогу

Решение Москвы резко изменить маршруты поставок нефти вызвало нервную реакцию на Западе. Речь идет о перекрытии крана с казахстанской нефтью, которая шла в Германию через один из участков трубопровода "Дружба". Этот шаг может больно ударить не только по Берлину, но и косвенно повлиять на ситуацию вокруг Украины, уверены западные аналитики.

Издание Politico обратило внимание на решение России с 1 мая остановить прокачку нефти по этому направлению. Подчеркивается, что последствия могут оказаться серьезными: Казахстан обеспечивает значительную часть сырья для одного из ключевых немецких нефтеперерабатывающих заводов, который снабжает топливом Берлин и регион Бранденбург.

Авторы материала предупреждают, что любые перебои с энергоресурсами способны усилить позиции оппозиционных сил в Германии, в частности партии "Альтернатива для Германии", которая может получить дополнительные очки на выборах в восточных землях.

При этом в статье указывается, что изменение логистики поставок может неожиданно повлиять и на военную обстановку. Если нефть пойдет в обход по морю через балтийские порты, такие как Усть-Луга и Приморск, Германия окажется заинтересована в их стабильной работе. В таком случае, как предполагают авторы, Берлин может надавить на Киев с требованием сократить атаки на эти объекты, что сыграет на руку Москве.

К слову, ранее стало известно о плане Варшавы с испытанием дронов на Украине.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
