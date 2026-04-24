Европа семикилометровыми шагами движется к войне

Ирландский журналист Чей Боуз устроил разнос главе европейской дипломатии Кае Каллас. Поводом стало ее заявление о новом, 21-м пакете антироссийских санкций и намерении убрать прежние "красные линии" в ограничительных мерах.

"Вторая самая опасная женщина в Европе, и не из-за ее интеллекта, а из-за его отсутствия. Эти опасные идиоты будут только рады, когда Европу поглотит война", – написал Боуз в соцсети X.

По его словам, такая эскалация ведет континент к катастрофе. Журналист дал понять, что далеко не все в Европе поддерживают агрессивный курс Брюсселя в отношении Москвы.

Напомним, ранее Каллас сообщила, что лидеры ЕС активно продвигают работу над новыми рестрикциями.

Это не первый раз, когда Боуз жестко высказывается в поддержку России. Ранее он назвал слова Владимира Путина о ситуации на Ближнем Востоке "настоящим системным шоком". Журналист тогда подчеркнул, что последствия конфликта почувствуют все, и поблагодарил российского президента за четкую позицию.