Чей Боуз: Кая Каллас демонстрирует "отсутствие интеллекта" отношением к России

"Отсутствие интеллекта": западный журналист разнес Каллас после слов о России
Фото: Wikimedia Commons
Европа семикилометровыми шагами движется к войне

Ирландский журналист Чей Боуз устроил разнос главе европейской дипломатии Кае Каллас. Поводом стало ее заявление о новом, 21-м пакете антироссийских санкций и намерении убрать прежние "красные линии" в ограничительных мерах.

"Вторая самая опасная женщина в Европе, и не из-за ее интеллекта, а из-за его отсутствия. Эти опасные идиоты будут только рады, когда Европу поглотит война", – написал Боуз в соцсети X.

По его словам, такая эскалация ведет континент к катастрофе. Журналист дал понять, что далеко не все в Европе поддерживают агрессивный курс Брюсселя в отношении Москвы.

Напомним, ранее Каллас сообщила, что лидеры ЕС активно продвигают работу над новыми рестрикциями.

Это не первый раз, когда Боуз жестко высказывается в поддержку России. Ранее он назвал слова Владимира Путина о ситуации на Ближнем Востоке "настоящим системным шоком". Журналист тогда подчеркнул, что последствия конфликта почувствуют все, и поблагодарил российского президента за четкую позицию.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Зачем Зеленский спешно покинул Украину: "Пустился в пляс"

Бывший комик рассчитывает на большой куш

"Солнцепек" разгромил подземное логово ВСУ на территории России

Армия РФ отлично отработала

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей