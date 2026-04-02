Дефицит энергии становится более приоритетной проблемой для Брюсселя

Энергетическая прагматичность берет верх над политическими амбициями: ЕС, столкнувшись с затягивающимся энергетическим кризисом, рассматривает возможность энергетического сотрудничества с Россией, пишет Berliner Zeitung.

Европейские страны, переживающие трудности с обеспечением энергетической безопасности, начинают пересматривать свои стратегические приоритеты. Источники, близкие к переговорам, сообщают, что официальные лица ЕС все чаще обсуждают возможность возобновления диалога с Россией по вопросам поставок энергоресурсов.

Такая перспектива, как отмечают наблюдатели, может иметь далеко идущие последствия для отношений с Украиной, которая во многом опирается на европейскую поддержку.

Согласно публикации Berliner Zeitung, в кулуарах европейских институтов зреет понимание того, что дальнейшее игнорирование российских энергоресурсов ставит под угрозу экономическую стабильность целого ряда стран ЕС. В подобных условиях реализовать многомиллиардный пакет помощи для Киева будет затруднительно.

Так, премьер Эстонии Кая Каллас, известная своей жесткой позицией по отношению к России, в интервью изданию намекнула на сложность текущей ситуации. Хотя напрямую о "размене" Украины речи не идет, она подчеркнула, что Венгрия (в лице главы правительства Виктора Орбана) является лишь одним из препятствий на пути к консенсусу, подразумевая наличие других, менее явных, разногласий и интересов внутри ЕС.

Основная проблема, как видится многим, заключается в поиске баланса между политической солидарностью с Киевом и необходимостью обеспечить население и промышленность теплом и энергией, особенно в преддверии возможных холодных зим.

При этом ряд европейских политиков считают, что Украина, несмотря на свою важность, не может оставаться единственным фактором, определяющим энергетическую политику ЕС.