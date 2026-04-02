- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Энергетическая прагматичность берет верх над политическими амбициями: ЕС, столкнувшись с затягивающимся энергетическим кризисом, рассматривает возможность энергетического сотрудничества с Россией, пишет Berliner Zeitung.
Европейские страны, переживающие трудности с обеспечением энергетической безопасности, начинают пересматривать свои стратегические приоритеты. Источники, близкие к переговорам, сообщают, что официальные лица ЕС все чаще обсуждают возможность возобновления диалога с Россией по вопросам поставок энергоресурсов.
Такая перспектива, как отмечают наблюдатели, может иметь далеко идущие последствия для отношений с Украиной, которая во многом опирается на европейскую поддержку.
Согласно публикации Berliner Zeitung, в кулуарах европейских институтов зреет понимание того, что дальнейшее игнорирование российских энергоресурсов ставит под угрозу экономическую стабильность целого ряда стран ЕС. В подобных условиях реализовать многомиллиардный пакет помощи для Киева будет затруднительно.
Так, премьер Эстонии Кая Каллас, известная своей жесткой позицией по отношению к России, в интервью изданию намекнула на сложность текущей ситуации. Хотя напрямую о "размене" Украины речи не идет, она подчеркнула, что Венгрия (в лице главы правительства Виктора Орбана) является лишь одним из препятствий на пути к консенсусу, подразумевая наличие других, менее явных, разногласий и интересов внутри ЕС.
Основная проблема, как видится многим, заключается в поиске баланса между политической солидарностью с Киевом и необходимостью обеспечить население и промышленность теплом и энергией, особенно в преддверии возможных холодных зим.
При этом ряд европейских политиков считают, что Украина, несмотря на свою важность, не может оставаться единственным фактором, определяющим энергетическую политику ЕС.
Главным направлением после вытеснения ВСУ из ДНР станет Херсон, убежден эксперт