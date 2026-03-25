Венгрия объявила о прекращении поставок газа Украине из-за "Дружбы"

Если у Будапешта не будет нефти, у Киева не будет газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предъявил Киеву жесткое требование: пока Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", поставки газа из Венгрии исключены.

В видеообращении, опубликованном в соцсетях, Орбан заявил, что страна уже постепенно сокращает объемы, а оставшееся топливо будет направлено в хранилища.

"Украина уже 30 дней не дает работать нефтепроводу "Дружба". Мы пока смогли справиться с этим давлением, но этого недостаточно. Чтобы гарантировать стабильные поставки энергии, нам нужно предпринять новые шаги", – подчеркнул венгерский премьер.

Орбан добавил, что намерен внести в правительство законопроект, который закрепит новые меры. При этом он отметил, что благодаря контролю над ценами венгры до сих пор платят за топливо меньше всех в Европе.

Конфликт между Будапештом и Киевом разгорелся еще в конце января, когда Украина остановила транзит нефти по "Дружбе", сославшись на повреждения. В Венгрии считают, что причина – политическая, и требуют восстановления поставок.

Решение Орбана эксперты связывают не только с энергетикой, но и с политикой. В Венгрии 12 апреля пройдут парламентские выборы, и премьеру важно показать избирателям свою жесткую позицию.

Как отмечает для Ura.ru заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, Венгрия на 80% зависит от поставок российской нефти, и для Будапешта это критически важно. При этом сам Орбан уже обвинил Киев в попытке вмешаться в венгерские выборы и поддержке оппозиции.