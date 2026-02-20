Орбак обвинил Киев в теракте на "Северных потоках" и лишении поставок нефти

Венгрия публично обвинила Украину в энергетическом терроризме
Фото: соцсети
Будапешт расценивает действия Киева как враждебный шаг

Те, кто осуществил взрыв "Северного потока", перекрыли нефтепровод "Дружба", считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он призвал Евросоюз оказать Венгрии и Словакии поддержку в конфликте с Украиной.

Орбан уточнил, говоря об авторах диверсии на "Северном потоке", что речь идет об украинцах. Премьер считает, что Брюссель должен поддержать Будапешт и Братиславу. В качестве аргумента он отметил, что действия украинского руководства не могут ставить под угрозу энергобезопасность члена ЕС.

Венгерский премьер при этом связывает диверсии на "Северных потоках" и перекрытие "Дружбы" попыткой Киева сохранить монополию, чтобы газ и нефть в крупных объемах поступали исключительно через Украину.

Последняя, с его слов, всеми силами пытается втянуть Венгрию в финансовые обязательства вместе с остальными странами Европейского союза. Этот шаг Орбан называет враждебным.

"Тот факт, что они пытаются заставить Евросоюз прекратить поставки дешевой российской энергии в Венгрию с помощью санкций, – враждебный шаг против Венгрии" – отметил Орбан.

Ранее премьер Венгрии поиронизировал над заявлениями Владимира Зеленского о перспективах вступления в ЕС.

Источник: MTI ✓ Надежный источник
