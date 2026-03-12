Выход Ходченковой на дорожку обернулся конфузом из-за порванного платья

Курс рубля
Светлана Ходченкова редко балует публику появлением на красных дорожках. Однако на этот раз киноактриса решила сделать исключение ради премьеры фильма "Жемчуг", которая состоялась в одном из московских кинотеатров. Правда, выход в свет обернулся для Светланы неожиданным конфузом.
Для мероприятия актриса выбрала роскошное черное платье с эффектным разрезом снизу. Но в самый неподходящий момент, когда звезда выходила к журналистам, вещь предательски разошлась по шву.
Аккуратный разрез мгновенно превратился в длинный шлейф, и Ходченковой пришлось позировать перед камерами в таком виде.
Уходить с дорожки было уже поздно, и актриса мужественно выдержала фотосессию. Ситуацию спасала только ее безупречная фигура – оголенные стройные ноги точно не оставили равнодушными присутствующих.
Кстати, актриса всегда тщательно следит за формой. В одной из публикаций Светлана поразила поклонников откровенным снимком в мини-юбке и ботфортах, продемонстрировав крепкие накачанные бедра. На пятом десятке Ходченкова выглядит великолепно благодаря спорту и контролю питания.
