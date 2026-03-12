Выход Ходченковой на дорожку обернулся конфузом из-за порванного платья

Ходченкова крупно оконфузилась на премьере из-за порванного платья
Светлана Ходченкова. Фото: АГН Москва
Однако положение спасли стройные ноги, на которые обратили внимание окружающие

Светлана Ходченкова редко балует публику появлением на красных дорожках. Однако на этот раз киноактриса решила сделать исключение ради премьеры фильма "Жемчуг", которая состоялась в одном из московских кинотеатров. Правда, выход в свет обернулся для Светланы неожиданным конфузом.

Для мероприятия актриса выбрала роскошное черное платье с эффектным разрезом снизу. Но в самый неподходящий момент, когда звезда выходила к журналистам, вещь предательски разошлась по шву.

Юлия Филиппова и Светлана Ходченкова. Фото: АГН Москва

Аккуратный разрез мгновенно превратился в длинный шлейф, и Ходченковой пришлось позировать перед камерами в таком виде.

Уходить с дорожки было уже поздно, и актриса мужественно выдержала фотосессию. Ситуацию спасала только ее безупречная фигура – оголенные стройные ноги точно не оставили равнодушными присутствующих.

Кстати, актриса всегда тщательно следит за формой. В одной из публикаций Светлана поразила поклонников откровенным снимком в мини-юбке и ботфортах, продемонстрировав крепкие накачанные бедра. На пятом десятке Ходченкова выглядит великолепно благодаря спорту и контролю питания.

Источник: "КП" ✓ Надежный источник
