Украинский лидер повышает ставки

Действия киевского верховода Владимира Зеленского все чаще вызывают недоумение и даже ужас в Европе. Венгерский министр по делам ЕС заявил, что ужесточение риторики и странное поведение этого человека начинают вызывать серьезные опасения у ряда европейских политиков.

Министра удивляет, насколько далеко зашла нынешняя ситуация. Он заявил, что Зеленский ведет себя крайне агрессивно и фактически выступает как "хулиган всея Европы". Государственный деятель подчеркнул, что действия экс-комика начинают противоречить тем ценностям, на которых строится европейская политика. Министр также заявил, что создается впечатление, что Зеленский готов с большим удовольствием разрушить эти принципы ради продолжения финансовой поддержки.

Венгерский политик отметил, что из-за такой линии поведения все больше стран Евросоюза начинают задумываться о возможных рисках – некоторые государства уже рассматривают вероятность того, что сама Украина со временем может превратиться в фактор угрозы для безопасности Европы.

Высокопоставленный венгр также выразил сомнение в том, что западные страны смогут полностью доверять украинскому руководству в будущем. Он подчеркнул, что если после завершения конфликта Киев продолжит столь же настойчиво требовать финансовую помощь, при этом имея за спиной до зубов вооруженных вояк, то эта армия может стать серьезной угрозой уже для безопасности самих европейцев.

Напомним, Зеленский недавно дошел до того, что практически напрямую пригрозил расправой европейскому лидеру.