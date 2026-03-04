Лавина денег и страстная любовь: каким знакам зодиака повезет в марте

Некоторых ждут глобальные перемены

Астрологи рассказали, для кого первый весенний месяц может стать временем ярких чувств, страстных признаний и обретения богатства.

Телец

В марте Тельцы могут неожиданно почувствовать, что их сердце начинает биться быстрее. В выходной день может произойти встреча, которая перевернет всю жизнь. Также возможно резкое продвижение по карьерной лестнице.

Лев

Львам март подарит настоящую лавину эмоций. Возможен роман, который начнется неожиданно и быстро перерастет в серьезные отношения. Также можете рассчитывать на солидное наследство или выигрыш.

Рыбы

Для Рыб март может стать временем нежных признаний и глубоких разговоров. В отношениях появится больше доверия и искренности. Одинокие представители знака могут встретить человека во время прогулки у воды, на концерте или в небольшом кафе. Финансовая сфера порадует, возможно увеличение зарплаты или появление дополнительного дохода.