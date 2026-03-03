Орбан назвал позорным ответ Зеленского по вопросу нефти из РФ

"Какой позор!" Зеленский получил публичную оплеуху за странную выходку
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Действия лидера Незалежной вызывают все больше вопросов

Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан резко отреагировал на позицию киевского верховода Владимира Зеленского по вопросу возобновления транзита "черного золота" по трубопроводу "Дружба". Венгерский премьер заявил, что ответ его украинского оппонента абсолютно неприемлем.

Поводом для конфликта стало заявление бывшего комика, который, комментируя требования венгерских и словацких властей восстановить прокачку российской нефти, вдруг с обидой объявил, что Будапешт и Братислава никогда не выражали "благодарность" Украине.

Руководитель венгерского кабинета министров в ответ выступил с видеообращением, где подчеркнул, что считает такую позицию циничной. Он отметил, что требовать благодарность в ситуации, когда Незалежная перекрывает нефтепровод, обеспечивающий энергоснабжение Венгрии, по меньшей мере странно.

"Он хочет, чтобы мы были благодарны (…) Какой позор!" – эмоционально объявил лидер государства.

Глава венгерского правительства также отметил, что из слов Зеленского следует, что киевский режим не намерен возвращаться к выполнению обязательств, предусмотренных соглашениями с Евросоюзом. В Будапеште подчеркнули, что транзит должен быть восстановлен в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее Венгрия приостановила поставки дизельного топлива Украине. В венгерском МИД заявляли, что такие меры стали ответом на политически мотивированные действия Киева по прекращению транзита российской нефти.

К слову, ранее на Украине забились в истерике из-за ЧП в Иране.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
