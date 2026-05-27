Бывшая невестка Пугачевой Краснова занялась помощью инвалидам СВО

Девушка резко изменила сферу деятельности

Семейная жизнь внука бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Никиты Преснякова разрушилась еще летом прошлого года – тогда он прекратил отношения со своей супругой Аленой Красновой. После этого в их совместном бизнесе начали происходить неожиданные изменения.

Ранее компания Преснякова "Нико Спорт" занималась продажей фитнес-тренажеров, однако после развода направление работы резко изменилось. Теперь на сайте фирмы основное внимание уделено оборудованию для инвалидов спецоперации.

Представители компании объяснили журналистам, что причиной обновления стала смена целевой аудитории и новый формат работы бизнеса.

Также известно, что произошли изменения и в структуре фирмы. Сообщается, что Пресняков переписал компанию на мать Красновой, а его бывшая возлюбленная заняла пост генерального директора.

