Симоньян заявила, что у Пугачевой может быть деменция

Симоньян поставила Пугачевой тяжелый диагноз
Маргарита Симоньян. Фото: соцсети
Журналистка резко высказалась о беглой певице

Трехчасовое интервью Аллы Пугачевой вышло еще осенью прошло года, но его продолжают активно обсуждать. Так, нашумевшее высказывание певицы о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве вызвало жесткую реакцию со стороны Маргариты Симоньян.

Журналистка резко раскритиковала позицию артистки, которая открыто восхищалась этим "государственным деятелем". Симоньян считает, что объяснить такие заявления можно лишь серьезными проблемами со здоровьем.

Маргарита заявила, что допускает наличие у "Женщины, которая поет" деменции, учитывая ее почтенный возраст. Она подчеркнула, что окружению знаменитости пора бы ограничить ее публичную активность, чтобы избежать подобных ситуаций.

Журналистка также высказалась в крайне жесткой форме, предложив артистке "разделить судьбу" с тем, о ком она говорила с симпатией. Звезда ТВ прямо объявила, что певица "будет вариться в соседнем котле" с этим преступником.

Ранее артистка назвала Дудаева, которого обвиняют в геноциде русских, "приятным и порядочным человеком". Это высказывание спровоцировало резкую критику со стороны ряда российских политиков, включая представителей МИД и руководства Чечни.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
По теме

В США сделали мрачный прогноз на фоне решения Ирана открыть Ормузский пролив

В регионе сохраняется крайне нестабильная ситуация

"Спрятаться в бункере": в Британии поднялась паника после важного решения Москвы

Европейцы внимательно следят за шагами Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей