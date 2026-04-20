Симоньян заявила, что у Пугачевой может быть деменция

Журналистка резко высказалась о беглой певице

Трехчасовое интервью Аллы Пугачевой вышло еще осенью прошло года, но его продолжают активно обсуждать. Так, нашумевшее высказывание певицы о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве вызвало жесткую реакцию со стороны Маргариты Симоньян.

Журналистка резко раскритиковала позицию артистки, которая открыто восхищалась этим "государственным деятелем". Симоньян считает, что объяснить такие заявления можно лишь серьезными проблемами со здоровьем.

Маргарита заявила, что допускает наличие у "Женщины, которая поет" деменции, учитывая ее почтенный возраст. Она подчеркнула, что окружению знаменитости пора бы ограничить ее публичную активность, чтобы избежать подобных ситуаций.

Журналистка также высказалась в крайне жесткой форме, предложив артистке "разделить судьбу" с тем, о ком она говорила с симпатией. Звезда ТВ прямо объявила, что певица "будет вариться в соседнем котле" с этим преступником.

Ранее артистка назвала Дудаева, которого обвиняют в геноциде русских, "приятным и порядочным человеком". Это высказывание спровоцировало резкую критику со стороны ряда российских политиков, включая представителей МИД и руководства Чечни.

