Николаев поздравил Пугачеву с 77-летием, несмотря на недавнюю ссору

Игорь Николаев решил забыть о разногласиях. Композитор, который много лет дружил с Аллой Пугачевой и даже крестил ее младших детей, публично поздравил певицу с днем рождения. Свой пост он сопроводил архивным видео.

"Дорогая Алла! С днем рождения! Счастья в личной жизни, крепкого здоровья, и пусть судьба не пожалеет добра, тепла и любви вашим детям!" – написал Николаев.

Конфликт между ними разгорелся после того, как Пугачева в одном из интервью заявила, что композитор согласился не упоминать ее имя в телеэфире. По словам певицы, она разочарована в давнем друге.

Сам Николаев позже опроверг эти обвинения. Он говорил, что у них нет серьезных причин для ссоры, и Пугачева могла бы просто набрать ему и спросить напрямую. Более того, Игорь не знает, откуда у бывшей примадонны появилась подобная информация.

В последние годы Игорь Николаев почти исчез из публичного пространства. По информации СМИ, с 2021 года он пережил три инфаркта. Осенью 2023-го он попал в больницу с очередным сердечным приступом, перенес операцию и после этого значительно сократил количество выступлений.