Три инфаркта и конфликт с Пугачевой: куда исчез Игорь Николаев
Игорь Николаев с женой. Фото: соцсети
Раньше артист активно участвовал в культурной жизни страны

Имя Игоря Николаева в последние годы все реже появляется в новостях, и этому есть несколько причин. У артиста серьезные проблемы со здоровьем: по данным прессы, с 2021 года он пережил три инфаркта – осенью 2023-го оказался в больнице с очередным сердечным приступом и перенес операцию. После долгого восстановления артист значительно сократил выступления и выходы в свет.

Пауза в активной работе сказалась и на доходах. В конце прошлого года в прессе появилась информация о том, что композитор оказался среди наименее востребованных артистов в новогодний период и был вынужден заметно снизить гонорары из-за отсутствия концертов. Это стало печальным контрастом с прошлым: раньше певец очень много выступал и спрос на его концерты был колоссальным.

Отдельно информационное пространство "взорвал" конфликт знаменитости с Аллой Пугачевой. Музыканту пришлось опровергать ее обвинения в том, что ему якобы запрещали упоминать бывшую примадонну на телевидении. Однако "Женщина, которая поет" все равно объявила, что разочарована в музыканте и не намерена поддерживать с ним общение.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
