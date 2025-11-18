Николаев выставил баснословный ценник в 1 миллион рублей за каждую песню

"Новогодний чес": продюсер озвучил баснословный ценник Николаева
Игорь Николаев. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Композитор решил отработать праздники на износ

Игорь Николаев устроил "новогодний чес" и задрал до верха ценник за песню на Новый год – теперь за каждый хит композитор просит до 1 миллиона рублей, рассказал продюсер Сергей Дворцов.

За небольшой корпоратив на 40 минут автор хита "Выпьем за любовь" с такими расценками получит порядка 5 милллионов рублей. Как отметил Дворцов, певец готов отрабатывать на износ праздничные недели. И среди звезд такая ситуация на рынке вполне нормальна.

"Сейчас начинается "новогодний чес", и каждый артист увеличивает цены в два, а то и в три раза, – сообщил продюсер.

Наиболее востребованы в этом году Полина Гагарина и Григорий Лепс, а также Татьяна Буланова и Надежда Кадышева. Пятерку самых "нужных" в Новый год артистов замкнул SHAMAN.

Толстосумы, как правило, выбирают в ведущие корпоративов Андрея Малахова и  его коллегу из НТВ Вадима Такменева. И чем больше приглашений для знаменитости, тем лучше для него с точки зрения узнаваемости.

А не так давно продюсер рассказал, сколько попросит журналистка Ксения Собчак за новогодний корпоратив.

Источник: "Аргументы и Факты" ✓ Надежный источник
