После развода Дибров начал зарабатывать втрое больше

Дибров резко "подорожал" на фоне развода
Дмитрий Дибров. Фото: АГН "Москва"
Скандальный крах звездного семейства продолжают обсуждать

65-летний телеведущий Дмитрий Дибров заметно увеличил свои доходы после расставания с супругой Полиной. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на источники, близкие к окружению телеведущего.

Официально брак был расторгнут в октябре 2025 года. По слухам, причиной разрыва стала романтическая история Полины с Романом Товстиком, другом семьи.

Неожиданно громкий развод сыграл шоумену на руку – его гонорары выросли в три раза. Если ранее приглашение звезды на корпоратив стоило около миллиона рублей, то теперь за одно выступление просят не меньше трех. Организаторы отмечают, что спрос на обманутого мужчину огромен. 

Помимо этого, к звезде проявили интерес рекламодатели. После расставания с женой он получил новые предложения о сотрудничестве и стал чаще появляться в коммерческих проектах.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

