Поведение киевского верховода продолжает удивлять

Западные политики и комментаторы обратили внимание на поведение Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом во Флориде. Поводом стала реакция киевского верховода на слова американского лидера о его телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в на просторах интернет-пространства описал происходящее довольно язвительно. По его наблюдениям, Зеленский явно нервничал: заметно суетился, морщился, дулся, дергался и постоянно трогал волосы, пока Трамп спокойно рассказывал о беседе с российским президентом.

Рядом с явно раздраженным Зеленским (он ерзает, дуется и навязчиво чешет волосы), Трамп объясняет, что у него был отличный разговор с Путиным", – с насмешкой отметил аналитик.

Французский государственный деятель также отметил, что американский политик подчеркнул: его разговор с Путиным был конструктивным и касался темы мира, а заодно он в очередной раз отверг версию о так называемом "российском заговоре" вокруг своих выборов.

Известно, что накануне рандеву с лидером Незалежной Трамп провел продолжительный телефонный разговор с российским главнокомандующим. Общение длилось более часа, проходило в деловой и спокойной атмосфере, и стороны договорились продолжить контакты после переговоров Трампа с Зеленским.

