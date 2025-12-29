Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Западные политики и комментаторы обратили внимание на поведение Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом во Флориде. Поводом стала реакция киевского верховода на слова американского лидера о его телефонном разговоре с Владимиром Путиным.
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в на просторах интернет-пространства описал происходящее довольно язвительно. По его наблюдениям, Зеленский явно нервничал: заметно суетился, морщился, дулся, дергался и постоянно трогал волосы, пока Трамп спокойно рассказывал о беседе с российским президентом.
Рядом с явно раздраженным Зеленским (он ерзает, дуется и навязчиво чешет волосы), Трамп объясняет, что у него был отличный разговор с Путиным", – с насмешкой отметил аналитик.
Французский государственный деятель также отметил, что американский политик подчеркнул: его разговор с Путиным был конструктивным и касался темы мира, а заодно он в очередной раз отверг версию о так называемом "российском заговоре" вокруг своих выборов.
Известно, что накануне рандеву с лидером Незалежной Трамп провел продолжительный телефонный разговор с российским главнокомандующим. Общение длилось более часа, проходило в деловой и спокойной атмосфере, и стороны договорились продолжить контакты после переговоров Трампа с Зеленским.
К слову, ранее циничный план Евросоюза против Путина поразил прессу.
Таллин движется в авангарде русофобской политики
Ранее бывшего лидера страны признали виновным в освобождении одного из криминальных авторитетов