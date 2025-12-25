В Москве обратили внимание на озлобленное обращение главы киевского режима

Обращение Владимира Зеленского к Украине в честь католического рождества вызывает вопросы об адекватности его решений в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

24 декабря Зеленский выпустил свое обращение, назвав россиян "безбожниками" и добавив, что РФ не имеет ничего общего с христианством и "чем-то человеческим". Глава украинского режима также добавил, что все население Украины в этот день желает, чтобы не стало "одного человека", не став уточнять, о ком идет речь.

Песков отметил, что в Кремле ознакомились с сообщениями о странном обращении Зеленского. Пресс-секретарь президента России заявил, что действующий украинский лидер выступил с некультурной и озлобленной речью, в этот момент не напоминая "адекватного человека".

Песков добавил, что после такого способность Зеленского принимать адекватные решения вызывает вопросы.

Ранее глава киевского режима назвал размещение "Орешников" на территории Белоруссии "глобальной угрозой", создающей опасный прецедент. Зеленский также уточнил, что украинская разведка якобы собрала более детальную информацию по размещению российских систем на территории соседней страны.

До этого президент России Владимир Путин во время пресс-конференции оценил фото с Зеленским: тот приехал, как утверждал сам, в Купянск, где сфотографировался на фоне стеллы. Глава РФ отметил, что стелла расположена примерно в 1 км от города, а Зеленский может не стесняться и "заходить в дом".