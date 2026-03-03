Покрас Лампас рассказал о главных словах в творчестве: Свобода, Любовь и Человек

У каллиграфа много планов на текущий год

Покрас Лампас – один из самых известных уличных художников и каллиграфов, хотя сам он называет себя каллиграфутуристом. За его плечами сотрудничество с Lamborghini, Fendi, Adidas и другими мировыми брендами, масштабные проекты по всему миру и мировые рекорды по созданию гигантских каллиграфических работ на крышах зданий в Москве и Италии.

В прошлом году художник решил сосредоточиться на "малых формах" – страницах книг. Сейчас он работает с книгой Рика Рубина "Искусство из ничего". В Москве и Санкт-Петербурге прошли перформансы, где Лампас в формате живого диалога рассказывал о книге и одновременно работал кистью, создавая каллиграфические композиции поверх увеличенных книжных страниц.

В беседе с женским журналом "Клео.ру" творец отметил, что страницы книги – это пространство для творчества, а заметки на полях он считает признаком по-настоящему ценной литературы. Вопрос не в том, чтобы портить текст, рисуя в книге, а в том, чтобы вступать с ним в художественный диалог. Философия Рубина – отказаться от чрезмерного контроля и ожиданий – художнику близка. Такой подход, основанный на свободе и спонтанности, он называет вдохновляющим.

Свое творческое направление Лампас определяет как разговор о прошлом, настоящем и будущем кириллицы. Каллиграфутуризм – это его личное видение букв и формы шрифта будущего.

Среди самых важных слов творец выделяет "Свободу" и "Любовь". Свобода для художника – это возможность не ограничивать себя ресурсами и масштабом, а реализовывать идею сразу, как только она возникла. Любовь – это сильная эмоция, которой хочется поделиться мгновенно.

"Еще главное слово "Человек". В своем арте я его часто использую на разных языках, в разных странах. И по смыслу, и по буквам, и по всему отлично ложится и пишется", – добавил Лампас.

В этом году художник планирует несколько крупных проектов. В Шанхае он будет работать над росписью ресторана кириллицей, а на Новой сцене Александринского театра участвует в перформансе со "Слепым оркестром", где будет создавать абстрактную композицию, следуя музыкальной ритмике.

При этом Лампас признает, что от многих предложений приходится отказываться. Он считает правильным иногда делать паузу и сосредотачиваться на собственных поисках чего-то важного, а не только на выполнении многочисленных заказов.

"Когда берешь много проектов, то неизменно попадаешь в некий жесткий режим, ты постоянно должен соответствовать дедлайнам, темпам, поставленным задачам. Надо выбирать, что важнее", – напомнил художник.