Редких обитателей Московского зоопарка можно увидеть не выходя из дома

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке живут более 1280 видов животных, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения. Наблюдать за многими из них можно в режиме онлайн благодаря трансляциям из вольеров, доступным для зрителей из любой точки мира.

"Московский зоопарк подарил миллионам людей возможность прикоснуться к удивительному миру живой природы. Благодаря онлайн-трансляциям из вольеров жители России и других стран могут увидеть панду Катюшу за обедом или манула Тимофея на прогулке, посмотреть, как умывается лев или играют малайские медвежата", – отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Леопард, тигр и орангутаны

Среди самых популярных обитателей зоопарка – дальневосточный леопард Мизер, который относится к числу самых редких крупных кошек в мире. Также посетители могут наблюдать за амурским тигром Степаном и двумя семьями орангутанов с островов Суматра и Борнео. Эти человекообразные обезьяны отличаются высоким интеллектом и умеют пользоваться простыми инструментами.

Малайские медведи и выдры

В прошлом году коллекция зоопарка пополнилась 30 редкими и экзотическими видами. Среди них малайские медведи Маша, Лучик и Звездочка, а также гигантские выдры, которые впервые представлены в России. Для них оборудовали просторный вольер с бассейном и условиями, максимально приближенными к естественной среде обитания.

Онлайн-трансляции из Московского зоопарка

Московский зоопарк продолжает работу по сохранению редких животных и созданию условий для их размножения. В прошлом году здесь появились на свет около 600 детенышей. Онлайн-трансляции позволяют всем желающим наблюдать за тем, как растут капибары, малайские медвежата, детеныш гориллы и птенец японского журавля.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

