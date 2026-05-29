Врач Тровато назвал причину роста больных сифилисом в Европе

Вспышка гонореи и сифилиса в Европе: названа неожиданная причина
Фото: www.unsplash.com
продолжениеКак кофе влияет на мозг во время сна
Медики бьют тревогу

В еврогосударствах зафиксирован рекордный за последние годы рост числа случаев сифилиса, гонореи и других недугов, передающихся половым путем. По мнению известного доктора из Италии Эмануэле Тровато, одной из причин такой пугающей тенденции стали изменения в сексуальном поведении граждан и стремительное распространение сервисов знакомств.

Уважаемый медик отметил, что сегодня многие люди гораздо чаще вступают в случайные связи, быстрее знакомятся и реже используют средства защиты. По его оценке, популярность приложений для знакомств значительно упростила поиск новых партнеров и сократила путь до интимной близости.

Ранее профильный европейский медцентр сообщил, что в 2024 году в странах ЕС были зарегистрированы самые высокие за более чем десять лет показатели заболеваемости вирусами, передающимися во время секса.

При этом итальянец подчеркнул, что объяснять рост числа захворавших только изменениями в образе жизни было бы неправильно. Он добавил, что важную роль сыграло и развитие медицины. Современные методы диагностики позволяют быстрее и точнее выявлять недуги, поэтому случаи заболевания фиксируются чаще, чем раньше.

Ранее ученые предрекли планете Мировой потоп.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

"В течение лета": в США сделали мрачный прогноз для Украины

У Незалежной нет шансов

В Европе признали неприятную правду об Украине

Незалежные оказались в критической ситуации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей