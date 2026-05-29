Врач Тровато назвал причину роста больных сифилисом в Европе

Медики бьют тревогу

В еврогосударствах зафиксирован рекордный за последние годы рост числа случаев сифилиса, гонореи и других недугов, передающихся половым путем. По мнению известного доктора из Италии Эмануэле Тровато, одной из причин такой пугающей тенденции стали изменения в сексуальном поведении граждан и стремительное распространение сервисов знакомств.

Уважаемый медик отметил, что сегодня многие люди гораздо чаще вступают в случайные связи, быстрее знакомятся и реже используют средства защиты. По его оценке, популярность приложений для знакомств значительно упростила поиск новых партнеров и сократила путь до интимной близости.

Ранее профильный европейский медцентр сообщил, что в 2024 году в странах ЕС были зарегистрированы самые высокие за более чем десять лет показатели заболеваемости вирусами, передающимися во время секса.

При этом итальянец подчеркнул, что объяснять рост числа захворавших только изменениями в образе жизни было бы неправильно. Он добавил, что важную роль сыграло и развитие медицины. Современные методы диагностики позволяют быстрее и точнее выявлять недуги, поэтому случаи заболевания фиксируются чаще, чем раньше.

