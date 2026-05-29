Российский артист Евгений Кулик разбил голову за границей

Российский актер разбил голову за границей
Евгений Кулик. Кадр: YouTube
Из раны хлестала кровь

Неприятный инцидент произошел с популярным российским артистом Евгением Куликом во время отдыха на вьетнамском курорте. Звезда получил травму головы после неудачного прыжка в бассейн и был вынужден обратиться с помощью к местным медикам.

По имеющейся в распоряжении журналистов информации, во время ныряния знаменитость сильно ударился головой. После происшествия он сразу отправился в больницу, где врачи провели обследование и оказали необходимую помощь. Медики сделали МРТ и наложили швы на кровоточащую рану.

К счастью, серьезных последствий удалось избежать. Обследование показало, что сотрясения мозга у актера нет. Врачи пришли к выводу, что травма носит поверхностный характер и не представляет угрозы для здоровья.

В азиатскую страну актер отправился вместе с супругой Региной, наследниками и близкими друзьями. Семья воспитывает троих детей – Софию, Федора и Матвея. Несмотря на неприятный случай, сейчас состояние актера не вызывает опасений и он продолжает наслаждаться жарким курортом.

К слову, ранее певицу Марину Хлебникову заметили у тубдиспансера.

Источник: Telegram-канал Baza ✓ Надежный источник
По теме

"В течение лета": в США сделали мрачный прогноз для Украины

У Незалежной нет шансов

В Европе признали неприятную правду об Украине

Незалежные оказались в критической ситуации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей