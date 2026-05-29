Российский артист Евгений Кулик разбил голову за границей

Из раны хлестала кровь

Неприятный инцидент произошел с популярным российским артистом Евгением Куликом во время отдыха на вьетнамском курорте. Звезда получил травму головы после неудачного прыжка в бассейн и был вынужден обратиться с помощью к местным медикам.

По имеющейся в распоряжении журналистов информации, во время ныряния знаменитость сильно ударился головой. После происшествия он сразу отправился в больницу, где врачи провели обследование и оказали необходимую помощь. Медики сделали МРТ и наложили швы на кровоточащую рану.

К счастью, серьезных последствий удалось избежать. Обследование показало, что сотрясения мозга у актера нет. Врачи пришли к выводу, что травма носит поверхностный характер и не представляет угрозы для здоровья.

В азиатскую страну актер отправился вместе с супругой Региной, наследниками и близкими друзьями. Семья воспитывает троих детей – Софию, Федора и Матвея. Несмотря на неприятный случай, сейчас состояние актера не вызывает опасений и он продолжает наслаждаться жарким курортом.

