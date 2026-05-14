Медик рассказала, какие животные являются переносчиками хантавируса

"Ужасы" коронавируса еще свежи в памяти человечества

Известный российский врач Татьяна Сатаева рассказала о переносчиках нового смертоносного хантавируса штамма Андес. Эксперт подчеркнула, что его распространяют далеко не все грызуны, а только определенные виды, обитающие в Америке и Азии.

Специалист отметила, что в Северной и Южной Америке переносчиками вируса считаются оленьи мыши и некоторые редкие виды крыс, а в Азии – рисовые хомяки. При этом специалист отдельно подчеркнула, что самая опасная разновидность вирусной инфекции на территории России не встречается.

Врач добавила, что науке давно известны десятки разновидностей хантавирусов, циркулирующих среди грызунов, однако случаи заражения людей происходят относительно редко. Она добавила, что разные штаммы отличаются ареалом распространения, типами переносчиков и симптомами заболевания.

Напомним, этот вирус начали активно обсуждать во всем мире после вспышки инфекции на круизном лайнере у Канарский островов. По данным СМИ и ВОЗ, на борту судна были зафиксированы случаи заражения редким штаммом Андес, несколько человек погибли, а пассажиров пришлось экстренно эвакуировать и отправлять на карантин в разные страны.

