Эксперт Купцова назвала главную ошибку при встрече с "клещом-мутантом" хиаломма

Огромные насекомые уже "захватывают" российские территории

Россияне столкнулись с новой проблемой. При этом опасность, которую многие игнорируют, может обернуться серьезными последствиями. Речь идет о клещах рода хиаломма, это огромные насекомые, которых прозвали клещами-мутантами. Они уже активно распространяются на юге России и ведут себя совсем не так, как привычные виды.

Как подчеркнула эксперт Ольга Купцова, главная ошибка людей в том, что укус воспринимается как нечто незначительное. Но даже при нормальном самочувствии расслабляться нельзя: в течение нескольких дней важно внимательно следить за состоянием, поскольку тревожные симптомы могут появиться позже. При малейших признаках недомогания необходимо сразу обращаться за медпомощью, иначе ситуация может быстро выйти из-под контроля и обернуться катастрофой.

Особенности этих вредителей действительно пугают – они не просто ждут жертву в траве, а способны целенаправленно преследовать человека, ориентируясь на тепло и запах. При этом они значительно больше, чем их мелкие "сородичи". Все эти неприятные обстоятельства делают встречу с ними куда более вероятной и опасной.

Риски при укусе крайне серьезные: от энцефалита и боррелиоза до Крымской-Конго геморрагической лихорадки, которая требует срочного лечения. Поэтому единственно правильная стратегия – не игнорировать угрозу, правильно одеваться, использовать отпугивающие спрей и при необходимости действовать быстро, не откладывая визит к врачу.