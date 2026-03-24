Не только мамы: ученые выяснили, как меняется психика отцов после рождения детей

Ученые раскрыли, когда у отцов резко возрастает риск депрессии
Папы тоже в группе риска

Послеродовая депрессия традиционно ассоциируется с женщинами, но новое исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показывает: отцы тоже находятся в группе риска. И опасность подстерегает их не в первые месяцы после родов, а спустя год.

Ученые Каролинского института (Швеция) и Сычуаньского университета (Китай) проанализировали данные более миллиона отцов, чьи дети родились в Швеции с 2003 по 2021 год. Они отслеживали, как часто мужчины получали психиатрические диагнозы – от года до беременности партнерши до достижения ребенком годовалого возраста, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Во время беременности и в первые месяцы после родов риск снижался. Однако через год после рождения ребенка число диагнозов, связанных с депрессией и стрессом, выросло более чем на 30% по сравнению с периодом до беременности. Уровень тревожных расстройств и проблем с алкоголем и запрещенными веществами вернулся к прежним показателям.

"Став отцом, мужчина сталкивается не только с радостными моментами, но и с целым набором новых стрессовых ситуаций. Меняются отношения с партнершей, нарушается сон – все это способно привести к развитию психических расстройств", – пояснил соавтор исследования Цзин Чжоу.

Ученые подчеркивают: важно отслеживать признаки психического неблагополучия у мужчин еще долгое время после рождения ребенка. Депрессия у отцов сказывается не только на их здоровье, но и на благополучии всей семьи.

Тема психического здоровья в семье касается не только молодых родителей. Психотерапевты напоминают: в разговоре с родителями важно избегать сложных терминов. Фразы вроде "ты меня газлайтишь" или "ты эмоционально незрел" могут спровоцировать защитную реакцию вместо понимания. Лучше говорить на доступном языке и спокойно объяснять свои чувства. 

Источник: JAMA Network Open ✓ Надежный источник

Вашингтон тайно решил судьбу Ирана

Американцы считают себя в праве устанавливать свои правила

"Чертовски злит": Зеленский закатил истерику из-за случившегося в ЕС

Глава режима места себе не находит

