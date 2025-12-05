Не используйте эти фразы в разговоре с родителями: совет психотерапевта

Не используйте эти фразы в разговоре с родителями: совет психотерапевта
Фото: freepik.com
Старшее поколение может принять за оскорбление лексикон, которым вы пытаетесь обозначить границы

Психотерапевт Элджей Джонс рассказал, каким образом лучше всего коммуницировать с родителями, с которыми вы можете находиться в непростых отношениях. Главным образом, избегайте некоторых эмоций и "терапевтических разговоров".

В семьях с непростыми ситуациями у детей нередко возникает соблазн обвинить родителя в газлайтинге и заявить, что они таким образом "охраняют собственный покой". Однако таким тоном вы рискуете больше нанести вред, чем принести пользу. Для людей – а в особенности у старшего поколения – такой язык становится вызывающим, так как оно не так хорошо с ним знакомо.

"Многие родители росли тогда, когда эмоциональный интеллект и открытое общение о своих чувствах были в значительной степени неслыханными. Когда мы используем психологические термины, которые другие не понимают, это может звучать клинически или критически, и это провоцирует защитную реакцию вместо самоанализа и ответственности", – поясняет психотерапевт Элджей Джонс.

Поэтому подобная терминология недопустима. Переводите свои фразы на общедоступный язык, чтобы остальные могли их понять и соотнести, чтобы, возможно, оценить собственное поведение.

Во время ссоры явно не стоит говорить об "эмоциональной незрелости" родителей. Говорите спокойно и на равных, а не заваливайте родных новым лексиконом. Существует множество более мягких альтернатив, отмечает портал "Ридлайф.ру".

К примеру, вместо "Я защищаю свой мир" можно сообщить: "Мне требуется время, чтобы успокоиться. Давай поговорим позднее?". А вместо обвинений в эмоциональной незрелости ответьте "Мне трудно говорить об эмоциях между мной и тобой. Давай попробуем иной подход?".

Выбор читателей