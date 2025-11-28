В Кремле пояснили слова Путина об остатках ВСУ в Донбассе

Ранее глава РФ заявил, что боевые действия прекратятся с уходом противника

Отход украинских сил в рамках урегулирования военного конфликта станет предметом обсуждения, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом пресс-секретарь президента России отреагировал на вопрос о том, должны ли силы противника покинуть Донбасс или Запорожскую с Херсонской областями.

Песков пояснил, что в настоящее время Москва не готова озвучивать все детали, однако их будут обсуждать в последующем.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что ВСУ должны покинуть занимаемые ими территории – тогда и будут прекращены боевые действия. В противном случае Россия добьется ухода противника как раз за счет этих же боевых действий.

Мирный план Соединенных Штатов, между тем, предполагает уход ВСУ из ЛНР и ДНР с заморозкой статуса в Херсонской и Запорожской областях вдоль линии соприкосновения.

Москве уже были переданы ключевые параметры плана по достижению мира по итогам переговоров Вашингтона, Киева и Брюсселя, которые состоялись в Брюсселе.

Американский лидер Дональд Трамп отметил, что первоначальная версия плана из 28 пунктов была сокращена до 22. При этом Путин, давая комментарий по поводу первой версии, указывал, что она может стать основой в будущих переговорах.

Ранее Песков отмечал, что у украинской администрации все меньше времени на принятие решения о мире – с каждым продвижением ВС России пространство для Владимира Зеленского сужается.